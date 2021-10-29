قرض حسن بالبطاقة فقط بدون فوائد للشباب والنساء والمتقاعدين أهم الشروط والأوراق

تقدم بعض الجمعيات الخيرية بمصر وعدد من البنوك قرض حسن بالبطاقة فقط بدون ضمانات للشباب والعاطلين عن العمل حيث في ظل الحياة الصعبة يلجأ الكثير من الأشخاص للاقتراض من أجل بناء مشاريع خاصة بهم بهدف الاسترزاق من ورائه وتحسين مستوى المعيشة، لذلك نقدم لكم القرض الحسن الذي يمكن الحصول عليه بالبطاقة فقط حيث إنه مبلغ من المال يتم تحديده من قبل المتقدم إلى القرض عبر الجمعيات الخيرية وبعض البنوك وذلك بهدف شراء شقة أو إقامة مشروع أو بهدف الزواج، وأجمع الكثير من الفقهاء والعلماء والشيوخ على أن قرض حسن بعيدًا كل البعد عن الربا وأنه من القروض التي تتبع شريعة الدين الإسلامي.

شروط الحصول على قرض حسن بالبطاقة فقط

يجب أن لا يكون عمر المتقدم إلى القرض أقل من 20 عامًا.

تقديم أوراق الممتلكات التي يمتلكها الفرد.

أن يكون المقترض لديه سمعة طيبة.

لا يتم منح المقترض أكثر من تمويل أو قرض في نفس ذات الوقت.

يجب أن يكون عمر المقترض أقل من 60 عامًا.

مستندات قرض حسن والأوراق المطلوبة

صورة من عقد سكن المواطن.

صورة من السجل التجاري.

تقديم صورة البطاقة الشخصية.

قرض حسن بدون فوائد

هناك عدد من الجهات والبنوك التي تقدم قرض حسن بدون فوائد وكما ذكرنا أن قرض حسن بعيد عن الربا وهدفه مساعدة الشباب في الحصول على مشاريعهم الخاصة بهم ومن تلك الجهات التي تتيح القرض الحسن بدون فوائد الآتي:

قرض حسن من وزارة الأوقاف.

بنك ناصر الاجتماعي يتيح للمواطنين القرض الحسن بقيمة حد أقصى 10.000 جنيه مصري على أن يتم تسديد تلك الأقساط بشكل شهري لمدة 3 سنوات وفي حالة وفاة الفرد تنعدم تلك الأقساط.

قرض حسن من بنك مصر بدون فوائد.

يتم تقديم القرض بمبلغ يبدأ من 500 جنيه حتى 5000 جنيه مصري.

كما أن هناك عدد من المؤوسسات الكبيرة التي تدعم مشاريع الشباب تقدم القرض الحسن بدون فوائد 25.000 جنيه مصري.

مميزات القرض الحسن