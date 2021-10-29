/658710/مرثا-محروس مشاركة-مصر-بالمؤتمر-الافتراضي-لتمكين-المرأة-بالمنطقة-العربية-يؤكد-الاهتمام-الكبير-بها

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي إقامة المؤتمر الافتراضي الذي يحمل عنوان " تمكين المرأة في المنطقة العربية خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

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وقالت ماحدث يوضح الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتمكين ومناقشة كل مايتعلق بقضايا المرأة وخاصة بعد مشاركة مصر بعد غياب 10 سنوات مما هذا يضمن حقوق المرأة في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أوضحت أن تلك الفعاليات تهدف إلي بناء عهد جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة وخطة الدولة الاستراتيجية لتمكينِ المرأةِ المصرية فى إطارِ أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع رؤيةِ مصر 2030 ومن خلال إطار تشاركى مع كل الأطراف المعنية والمجتمع المدني.

مرثا محروس: مشاركة مصر بالمؤتمر الافتراضي لتمكين المرأة بالمنطقة العربية يؤكد الاهتمام الكبير بها

كما صرحت أن تلك الجهود سوف تساعد في رسم صورة زهنية جديدة عن دور المرأة الجديد وتواجدها الدائم في كافة القطاعات وأضافت "محروس" أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفسح الطرق وتعمل علي تمكين المرأة في ظل إجراء تعديل علي الدستور المصري بتخصيص نسبة اكبر لها في البرلمان ودائما اردد افتخر كوني امرأة احمل اسم مصر إلي الخارج وسعيدة بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسي من استجابات سريعة لقضايا المرأة وهذا بشهادة العالم والأمم المتحدة