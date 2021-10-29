/658711/محمد-الشناوي-ينتظم-في-تدريبات-حراس-الأهلي-قبل-لقاء-البنك-بالدوري

انتظم محمد الشناوي، الحارس الأول لمرمى النادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى بالفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعافى الشناوي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وأدى الشناوي تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

بيتسو موسيماني

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي:

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.