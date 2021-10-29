محمد الشناوي ينتظم في تدريبات حراس الأهلي قبل لقاء البنك بالدوري

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انتظم محمد الشناوي، الحارس الأول لمرمى النادي الأهلي، في تدريبات حراس المرمى بالفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتعافى الشناوي من الإصابة بالمزق في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الليبي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.
وأدى الشناوي تدريبات قوية مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.
بيتسو موسيماني
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقبلة.
موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي:
ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.
نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:
فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.
نجح أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في شباك الإسماعيلي، بالرغم من النقص العديد في صفوف المارد الأحمر، في الدقيقة الـ 87 من عمر المباراة.
بيرسي تاو يتألق في الظهور الأول:
نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الظهور بقوة في الدوري المصري الممتاز، مع النادي الأهلي ليسجل الهدف الثاني له في شباك الإسماعيلي في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، والهدف الثالث للنادي الأهلي، من خلال تريرة من الجانب الايمن ويسكنها الشباك.
وأحرز الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الفاني للنادي الأهلي في الدقيقة الـ 23من عمر المباراة من خلال انطلاقة من ومجهود فردي ويسكنها الشباك على يمين الحارس.
ةسجل الدولي التونسي الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الت 22 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، من سقوط ميكيسوني بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي.
شارك شريف مع الأهلي في 39 مباراة سجل خلالهم 20 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى، ليكون قد وضع بصمته على 24 هدف.
بالأرقام محمد شريف الأكثر فاعلية في خطة موسيماني مع الأهلي إلا انه حل بديلا امس أمام الإسماعيلي ليستعين موسيماني بيبرسي تاو بدلا منه.
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