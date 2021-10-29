/658712/تركي-آل-شيخ-عن-إعلان-بيومي-فؤاد-بالسعودية-تافه-ومسئ

أثار الفنان الكبير بيومي فؤاد حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية بسبب ظهوره في إعلان لأحد المطاعم الشهيرة في المملكة العربية السعودية مدته ١٨ ثانية.

دوت الخليج يرصد أزمة الفنان بيومي فؤاد مع الشعب السعودي بسبب إعلان.

هجوم واسع على بيومي فؤاد بسبب إعلان

تعرض فؤاد لهجوم واسع بسبب إفيه من فيلم «وقفة رجالة» ذكره في الإعلان، مشيرين إلى أن الإعلان مسئ ومبتذل.

تركي آل شيخ ينتقد إعلان بيومي فؤاد

وجاء رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في مقدمة منتقدي الإعلان حيث قال عبر حسابه على تويتر: "إعلان تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء".

بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي

ومن ثم، قدم الفنان بيومي فؤاد اعتذار لشعب المملكة العربية السعودية عن إعلان عرض له وتسبب في أزمة وجدال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» :"مساء الخير .. في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسئ".

وأردف: " أولاً كامل اعتذاري لكل اخوتي في المملكة.. ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث ، انا لم أقصد بما نشر انه اعلان و لكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه على ان يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي و بالطبع لم أتخيل انه سيستخدم لدعاية المطعم بأسمي و اني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو".

واختتم بيومي فؤاد حديثه قائلًا: "بناءً عليه أرفض رفض تام نسب هذا الاعلان لشخصي احتراماً لكم و لكل جمهوري بالوطن العربي".