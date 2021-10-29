/658713/صلاح-محسن-يواصل-برنامجه-التأهيلي-على-هامش-مران-الأهلي-قبل-لقاء-البنك

واصل صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في مشطية القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى اللاعب تدريبات بدنية متنوعة في الجيم أعقبتها تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويتطلع الأهلي للفوز على البنك من أجل مواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وفوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.