عفرتو يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة بأغنية فيلم «فرق خبرة»

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حققت أغنية «فرق خبرة» لمطرب الراب المصري عفروتو، نجاحًا كبيرًا، وتصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «فرق خبرة» لمغني الراب عفرتو.

أغنية فرق خبرة

وأطلق مطرب الراب الشاب عفروتو ،أمس، فيديو كليب لأغنية فيلم فرق خبرة على قناته بموقع يوتيوب، والتي تحمل نفس اسم الفيلم، ويشهد الكليب ظهور بطل الفيلم محمد الشرنوبي في مواجهة عفروتو بعدة لقطات متفرقة.

موعد إطلاق فيلم فرق خبرة

هذا وكشف الفنان الشاب محمد الشرنوبي عن موعد طرح أحدث أعماله السينمائية بعنوان «فرق خبر»، حيث من المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل.

محمد الشرنوبي يعلن موعد طرح فيلم «فرق خبرة»

طرح الشرنوبي بوسترات أبطال العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة «إنستجرام»، وجاء في مقدمتهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

أبطال فيلم «فرق خبرة»

والعمل من بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز،وهو من بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

وتدوى أحداثه عن ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به.

على الجانب الآخر، كشف المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" عن انتهاء أزمة مطربي الراب عفروتو، ومروان موسى، وويجز، بعد الإلتزام بتوفيق أوضاعهم عقب القرار الصادر بمنع التعامل معهم.

عفرتو يحيي حفلًا بمشاركة ويجز

ويقدم الراب عفروتو حفل غنائي بمشاركة المغني ويجز، اليوم 29 أكتوبر ، ويعد الحفل المقرر إقامته في ساحة مركز المنارة، هو الأول للثنائي بعد إنتهاء أزمتهم مع نقابة الموسيقيين، والتراجع عن قرار منع التعامل معهما، وتتراوح أسعار التذاكر بين 300 و500 جنيه.