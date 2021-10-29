/658718/نورا-علي استضافة-الأقصر-ليوم-المدن-العالمى برعاية-الرئيس-السيسى-فرصة-كبيرة-للترويج-السياحي

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن استضافة مدينة الأقصر "يوم المدن العالمى" خلال يومى 30 و31 أكتوبر الجارى والذى سيعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعنوان " تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية" فرصة كبيرة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية وكنوزها الأثرية الفريدة خلال هذا الحدث العالمى الذى يشارك فيه العديد من الشخصيات الدولية وكبار المسئولين ورؤساء الوفود والوزراء والمحافظين ، خاصة وأن محافظة الأقصر شهدت نقلة نوعية وتطور كبير من جانب الدولة المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".

دوت الخليج واضافت النائبة نورا على كما أن هذا الحدث العالمى فرصة كبيرة لإطلاع المشاركين على التطورات والنهضة الكبرى والإنجازات التي شهدتها الجمهورية الجديدة من مشروعات قومية عملاقة ومدن عالمية تم تنفيذها على أرض الواقع بتوجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى رأسها المشروع العملاق الضخم للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وتحسين معيشة ملايين المواطنين بالقرى والريف . نورا علي: استضافة الأقصر ليوم المدن العالمى برعاية الرئيس السيسى فرصة كبيرة للترويج السياحي وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أن "يوم المدن العالمى" سوف يكون له مردود إيجابى قوى على قطاع السياحة ، والترويج أكثر للمعالم الأثرية وتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بالإضافة لإبراز الاكتشافات الآثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة.

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