ننشر خريطة الأمطار الرعدية حتى الإثنين المقبل ونسب السقوط

جدة - نرمين السيد - وطالبت الهيئة من المسؤولين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، لمواجهة الآثار الناجمة عن الأمطار، كما طالبت المواطنين بتوخى الحذر واتباع تعليمات الحكومة.

وفيما يلى المحافظات التى ستشهد سقوط الأمطار:

الجمعة 29 أكتوبر:

تشهد البلاد سقوط أمطارا متوسطة تكون رعدية أحيانا، على فترات متقطعة من اليوم، على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا "مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد" على فترات متقطعة بنسب تتراوح من 50 إلى 60 % تقريبا.

السبت 30 أكتوبر:

أكدت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ"، بينما تسقط أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة تتراوح إلى 30 % تقريبا.

الأحد 31 أكتوبر:

أشارت الأرصاد، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، على فترات متقطعة من اليوم بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 60% تقريبا.

بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة 30% تقريبا.

الإثنين 1 نوفمبر:

يتوقع خبراء الأرصاد أن تسقط امطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

وطمأنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، أنها تتابع الحالة القادمة من كثب وستصدر يوميا تنبؤات تفصيلية عن أماكن سقوط الأمطار التى ستتعرض لسقوط الأمطار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الأيام القادمة، تكون كالتالى:

القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 29 لـ 32 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 لـ 27 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 30 لـ 34 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 33 لـ 34 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 لـ 37 درجة.