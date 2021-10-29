فيديوجراف.. مخاطر الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - تتعدد مخاطر استمرار النمو السكانى المتزايد على كل من الأفراد والأسر والفئات خاصة الأكثر إنجابا وحرمانا، والأقل قدرة على مواجهة متطلبات هذه الزيادة المستمرة فى الحمل والإنجاب وما يترتب عليها من مخاطر، مثل: صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب.





ويوضح الفيديوجراف أبرز مخاطر الزيادة السكانية: ‎وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر، أن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة، وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

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