الأرصاد تنبه: فرص أمطار ورعد الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أن غطاء سحابي استوائي يمتد ليشمل شمال البلاد حيث تكون فرص سقوط الأمطار قائمة ولكن مختلفة الشدة علي مختلف المناطق ويمكن سماع دوي الرعد منها. وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة قائمة علي كل من السواحل الشمالية والدلتا خلال الساعات القادمة وطوال ليل سبت .

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