أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كشف مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالرصاد الجوية الدكتور “محمود شاهين” تفاصيل حالة الطقس السبوع القادم بجمهورية مصر العربية، حيث حذر سيادته من التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية، مؤكداً على أن الفترة القادمة سوف تشهد تقلبات جوية سريعة مع انخفاض درجة الحرارة فضلاً عن تكاثر السحب المنخفضة المتوسطة على عدد من المناطق المختلفة بجمهورية مصر العربية.

الأرصاد الجوية تحذر من سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

وأضاف ” شاهين ” من خلال مداخله هاتفية على برنامج اليوم والمذاع على قناة دي أم سي الفضائية المصرية، مؤكداً على فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الـ48 ساعة القادمة على شمال الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية، محذراً الجميع بشكل مبكر من الأمطار الرعدية والمتوسطة على مناطق مطروح وقد تمتد إلى إلى البحيرة وكفر الشيخ.

وأشار مدير عام التنبؤات بالأرصاد الجوية أن حالة الطقس غير مستقره خلال الساعات القادمة، مؤكداً أنه سوف تزيد فرص سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة، موضحاً أأن الأسبوع القادم سوف يشهد موجة من التقلبات الجوية متوقعاً سقوط أمطار غداً السبت الموافق 30 من أكتوبر 2021، حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة على المناطق المطلة على البحر المتوسط مثل كفر الشيخ والبحيرة ومطروح والإسكندرية، ويوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الدلتا.

وتحاول الأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية الإعلان عن تفاصيل طقس الساعات القادمة على جميع مناطق البلاد، وذلك من أجل تحذير المواطنين والمقيمين في البلاد من الطقس من أجل الاستعداد لموجات البرد أو الحر وكذلك والأمطار وغيرها، حيث توجه تحذيراتها المتكررة خلال هذه الفترة بسبب التقلبات الجوية السريعة حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، وخاصة في حال تعرض البلاد للأمطار الرياح أو الشبورة القوية، حيث توجه تحذيرات هامة للسائقين بضرورة توخي الحذر عند القيادة واتباع تعليمات المرور، وذلك من اجل منع وقوع الحوادث خلال سقوط الأمطار أو سقوط الشبورة التي تمنع الرؤية، مما يُساعد العديد من السائقين والمواطنين على التعرف على أماكن وجود الشبورة أو سقوط الأمطار على الطرق المختلفة وتوخي الحذر خلال القيادة.