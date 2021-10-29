/658705/لابورتا-أسلوب-برشلونة-غير-قابل-للناقش-وكومان-يتفهم-ما-جرى

أكد الإسباني خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة برشلونة، أنه من يتحمل المسؤولية في التأخر بشأن اتخاذ قرار بإقالة رونالد كومان، من تدريب الفريق الأول للنادي الكتالوني، مُشيرًا إلى أنه لا يزال يحترم المدرب الهولندي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

برشلونة مع كومان، تعرض لهزمتين في دوري أبطال أوروبا، وتعثر في 6 لقاءات في الليجا، بالتعادل في ثلاث لقاءات والهزيمة في مثلهم، مما جعل النادي الكتالوني يحتل المرتبة التاسعة برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات.

وقال لابورتا خلال تواجده في مؤتمر صحفي للحديث عن تعيين بارحوان مدربا مؤقتا للفريق: "أنا أود أن أشكر كومان، لقد فاز معنا بكأس ملك إسبانيا، ولم يستمر لفترة أطول لأن النتائج تسببت في ذلك، الوضع كان لا يطاق، واعتقدنا أننا يتعين علينا أن نتحرك".

تصريحات خوان لابورتا

وأضاف: "العلاقة مع كومان جيدة، وهو قال إنه يتفهم ما حدث وأنه جزء من كرة القدم، وهُناك مفاوضات معه بشأن فسخ تعاقده وتسير على ما يرام، لأننا سنحترم عقده".

وواصل: "نحن ربما كان علينا أن نُقرر إقالة كومان في وقت سابق، وأنا من يتحمل المسؤولية، نحن فزنا بالفعل على دينامو كيف وتغلبنا على فالنسيا، لكن الوضع بالفعل كان غير مقبول".

برشلونة بالدوري

وأردف: "أنا أرى أن الفريق جيد، ويُمكنه التحسّن، ولا يزال يُمكننا التعويض، وكومان حاول تحسّين بعض الأشياء، نحن غدًا لدينا مباراة مهمة ضد ألافيس، ولا نريد التراجع في الدوري".

وأكمل: "نحن سنواصل العمل لعكس الوضع، قمنا بإقالة كومان، وسيرجي بارجوان يعرف النادي جيدًا، لقد فكرت في تعيين ألبرت سابيلاس "مدرب أكاديمية النادي"، ولكن في النهاية قررنا أن يتولى سيرجي الفريق الأول وفريق الشباب".

مدير الكرة بالنادي الكتلوني

وبسؤاله عما إذا جوردي كرويف مدير كرة القدم في النادي كان قريبًا من خلافة كومان، أوضح: "جوردي لم يرغب في ذلك أبدًا، بسبب علاقته مع كومان".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "في برشلونة لا توجد سنوات انتقالية، وأسلوب هذا النادي غير قابل للنقاش، ونحن نريد أن يقضى المدرب الجديد وقتًا ممتعًا".