/658719/كلاكيت-تاني-مره-أهلي-2006-يحقق-الفوز-على-الإسماعيلي-بثلاثية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 على ضيفه الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك عمر زكريا بدلًا من أمير علاء، ومحمد أحمد سعد شيبة بدلًا من عبد الرحمن النحاس، ويوسف الجندي بدلًا من عمار وليد.

افتتح مازن أحمد التسجيل لـ أهلي 2006 في الدقيقة ٢٦، وتعادل الإسماعيلي في الدقيقة ٤٠، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين ١-١.

وفي الشوط الثاني نجح أهلي 2006 في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عمر معوض في الدقيقة ٥٢، وأضاف هشام مصطفى الهدف الثالث في الدقيقة ٥٩، قبل أن يقلص الإسماعيلي الفارق بهدفه الثاني في الدقيقة ٧٧، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٣-٢.

موقف أهلي 2006 بالبطولة:

بهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان خلال الجولة الأولى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في الجولة الثانية على غزل المحلة، بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز على إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مسجلًا ١٣ هدفًا، مقابل ٧ أهداف في مرماه.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: مازن أحمد - أحمد عابدين - أمير علاء - عبد الله طاهر.

الوسط: يوسف إسلام - إبراهيم عادل - هشام مصطفى - عمر معوض - عمار وليد.

الهجوم: عبد الرحمن النحاس.

الجهاز الفني لأهلي 2006

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.