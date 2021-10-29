/658722/شادى-شامل-يطلق-كليب-أغنية--تايلة-مع-فرقة-جيبسي-كينجز-الأسبانية

دوت الخليج يرصد طرح المطرب شادي شامل كليب أغنية «تايلة».

أغنية تايلة

كما تعد «تايلة» أيضًا أولى تجارب الفريق بعمل يحتوي على اللهجة العربية إلى جانب لغتهم الأصلية.

وأغنية «تايلة» باللهجتين العربية و الإسبانية وهي لحن وغناء شادي شامل وتعد إنطلاقة قوية لأولى خطواته نحو العالمية و قررت «جيبسي كينجز» - أشهر فرق «الفلامنجو» على الإطلاق - مشاركة النجم المصري غناء «تايلة» والتي تعد أول أغنية عربية لهم في تاريخهم وهي من كلمات الشاعر الغنائي المصري الكبير مدحت الخولي.

سر اسم أغنية تايلة

سبق أن كشف شادي شامل في تصريحات، أن تايلة هو اسم بنت، مشيرًا إلى أن تصوير الأغنية استغرق ثلاثة أيام ما بين فرنسا ودبي وتم التسجيل في باريس.

وتعني«جيبسي كينجز» «ملوك الغجر» وهي فرقة موسيقية من بلدية «آرل و مونبلييه» في جنوب فرنسا يؤدون أغاني الفلامينكو بلهجة أندلسية إسبانية فعلى الرغم من أن أعضاء المجموعة قد ولدوا في فرنسا إلا أن أغلبهم من «خيتانوس» غجر إسبانيا الذين خرجوا من « كاتالونيا» أثناء الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1930.