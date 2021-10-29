/658721/مرثا-محروس-تنجح-في-تخصيص-قطعة-أرض-لمجمع-بريدي-يفيد-فئة-ذوي-الهمم

توجهت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب الي هيئة البريد ومحافظة القاهرة من اجل الاستفادة بمنطقة مهملة في حي الاميرية لعملها مجمع بريدي يستفاد منه الأهالي من ذوي الهمم.

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