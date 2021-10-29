والد ياسمين صبري يفجر مفاجأة صادمة حول حياة ابنته وزواجها الأول.. «صور»

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كشف الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، عن مفاجأة صادمة حول حياة ابنته الفنانة ياسمين صبري قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

دوت الخليج يرصد المفاجأت الصادمة التي فجرها والد الفنانة ياسمين صبري حول حياتها قبل زواجها من أحمد أبو هشيمة.

والد ياسمين صبري: كان عندها خدامة وجبتلها عربية

كتب والد ياسمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره.. أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية".

خطوبة ياسمين صبري من زوجها الأول

وتابع: "ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها.. الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان أن اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته".

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واستطرد: "أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش أنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا".

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واختتمت حديثها: "واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.. وحسبي الله ونعم الوكيل".

تصريحات ياسمين صبري المثيرة للجدل حول والدها

وكانت الفنانة ياسمين صبري قالت خلال لقائها بأحد البرامج أن علاقتها بوالدها منقطعة منذ أن كان عمرها سنتين، حيث اختار حياته الخاصة على حسابها.