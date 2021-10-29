إنفوجراف.. برنامج تدريبى للمأذونين لمواجهة الطلاق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتعاون مع دار الإفتاء، برئاسة المفتى الدكتور شوقى علام، خضوع 903 مأذونين بوزارة العدل المصرية، للبرنامج التدريبى للمأذونين، الذى انطلق الأحد الماضى، على مدار خمسة أيام، لتدريب المأذونين على التحقيق فى الطلاق قبل إثباته فى الوثيقة الرسمية، لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق، وفق القصد الصحيح للزوج.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز تفاصيل البرنامج التدريبى للمأذونين: وجاء البرنامج التدريبى للمأذونين الذى انعقد بديوان وزارة العدل، فى إطار توجه الدولة المصرية، للحد من ارتفاع نسب الطلاق، وما يترتب عليه من أثار سلبية، تمثل خطورة على تماسك الأسرة وبناء المجتمع، وتحصينه من تفشى الأضرار النفسية والاجتماعية، لظاهرة الطلاق المعوقة للتنمية. واستهدف البرنامج رفع الوعى لديهم بالآثار الوخيمة للطلاق والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم فى التحقق من المطلق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسميا والعمل على خلق دور مجتمعى جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانونى فى التوثيق.

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