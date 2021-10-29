وفى نفس السياق تشارك الوزارة وشركاتها، فى عدد من الأحداث والفعاليات والتى ستقام فى الجناح المصرى بـExpo Dubai وتتنوع الفعاليات من حلقات نقاشية وندوات واجتماعات رجال أعمال، وتتضمن عدد من الموضوعات منها بالاستثمار فى المطارات، ودور المطارات الإقليمية فى التنمية الاقتصادية لساحل البحر الأحمر، ونحو طاقة مستدامة، واستهلاك أقل للطاقة بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية فى التدريب فى مجال إدارة المطارت وخدمات الملاحة الجوية والتعاون مع دول الجوار، وتسليط الضوء على مطار القاهرة كمطار محورى والمنطقة الاستثمارية، وتستهدف جميع الفعاليات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة لقطاع الطيران المدنى باعتباره من أهم القطاعات الحيوية.
كما تسعى وزارة الطيرانى المدنى وشركاتها، إلى تقديم مشاركة فعالة ومثمرة خلال فترة إقامة المعرض تهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران المدنى المصرى، وجذب استثمارات خارجية والترويج لمشروعات الطيران المدنى الكبرى فى هذا الحدث العالمى، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.
وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الوطنى للوفود الرسمية المصرية المشاركة فى "إكسبو" من خلال تقديم باقات وخصومات على شبكة خطوطها الجوية إلى دبى، فضلاً عن طباعة Headrest بشعار Expo Dubai 2020 والجناح المصرى على متن طائراتها.
ومن جانبه عرض مطار القاهرة الدولى، فيديوهات ترويجية للجناح المصرى بإكسبو تحت شعار "عراقة.. تعزز المستقبل" على شاشات المطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال إكسبو 2020.. الطيران المدنى تعرض فيلما تسجيليا بالجناح المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.