خلال إكسبو 2020.. الطيران المدنى تعرض فيلما تسجيليا بالجناح المصرى

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الطيران المدنى، بمعرض "إكسبو2020"، بدبى، فيلمًا تسجيليًا عن أحدث مستجدات قطاع الطيران المدنى، فضلاً عن وجود شاشة تفاعلية يعرض عليها العديد من الخدمات واللوجستيات التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عروض الطيران من وإلى دبى خلال فترة المعرض والأسعار الترويجية لعدد من الوجهات السياحية بمصر وبرامج سياحية تتناسب مع جميع الفئات.





وفى نفس السياق تشارك الوزارة وشركاتها، فى عدد من الأحداث والفعاليات والتى ستقام فى الجناح المصرى بـExpo Dubai وتتنوع الفعاليات من حلقات نقاشية وندوات واجتماعات رجال أعمال، وتتضمن عدد من الموضوعات منها بالاستثمار فى المطارات، ودور المطارات الإقليمية فى التنمية الاقتصادية لساحل البحر الأحمر، ونحو طاقة مستدامة، واستهلاك أقل للطاقة بالمطارات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية فى التدريب فى مجال إدارة المطارت وخدمات الملاحة الجوية والتعاون مع دول الجوار، وتسليط الضوء على مطار القاهرة كمطار محورى والمنطقة الاستثمارية، وتستهدف جميع الفعاليات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الجديدة لقطاع الطيران المدنى باعتباره من أهم القطاعات الحيوية.

كما تسعى وزارة الطيرانى المدنى وشركاتها، إلى تقديم مشاركة فعالة ومثمرة خلال فترة إقامة المعرض تهدف من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطاع الطيران المدنى المصرى، وجذب استثمارات خارجية والترويج لمشروعات الطيران المدنى الكبرى فى هذا الحدث العالمى، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الوطنى للوفود الرسمية المصرية المشاركة فى "إكسبو" من خلال تقديم باقات وخصومات على شبكة خطوطها الجوية إلى دبى، فضلاً عن طباعة Headrest بشعار Expo Dubai 2020 والجناح المصرى على متن طائراتها.

ومن جانبه عرض مطار القاهرة الدولى، فيديوهات ترويجية للجناح المصرى بإكسبو تحت شعار "عراقة.. تعزز المستقبل" على شاشات المطار.