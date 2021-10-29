فيديو - لميس جابر تحكى: أيام فى حياة البوصيرى أشهر المداحين وصاحب البردة

جدة - نرمين السيد - تحدثت الإعلامية لميس جابر، مساء اليوم، فى برنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يُعرض على فضائية "الحياة" عن جامع الإمام البوصيرى صاحب أشهر قصائد مدح النبى ﷺ وهى "نهج البردة".





وأوضحت أن البوصيرى هو الإمام شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجى البوصيرى، ولد فى مدينة بوصير وهى المدينة التى كانت تتبع مركز الواسطى التابعة لمحافظة بنى سويف، كان مولده فى شهر شوال عام 608 هجرية وتوفى 696 عن عمر 88 سنة.

وذكرت أنه برع فى نظم الشعر، حيث بدأ فى أول حياته العمل بالضرائب داخل محافظة الشرقية، وعندما وجد عدم الأمانة لجأ إلى التصوف والعبادة ثم ذهب إلى الإسكندرية والتقى بأبى العباس المرسى وفتح الله عليه لسان الشعر.

وتابعت: أن هناك بعض الآراء رجحت أن البوصيرى أُصيب بمرض فتقرب إلى الله تعالى ونظم قصيدة البردة فى مدح الرسول ﷺ، وما إن كتبها حتى رأى فى نومه النبى ﷺ يقرأها أمامه ومسح بيده عليه، وخلع عليه بردته فاستيقظ من النوم وقد شفاه الله".