فيديو.. مستشفى عين شمس: مصر ستشهد الأحد المقبل أول جراحة روبوتية على مريض

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الروبوت ليس بديلا للجراح، ولكنه مساعد له، لا سيما وأن الجراح هم المتحكم فى الروبوت بشكل كامل.
وأوضح أن إمكانيات الروبوت أكبر فى دقة اليد الإلكترونية والتى تستطيع الوصول إلى أماكن لا تستطيع اليد البشرية الوصول إليها، منوهًا بأن الروبوت سيجرى عمليات جراحة عامة مثل استئصال المرارة وعمليات القولون والكبد والمسالك البولية وأمراض النساء.
وأشار إلى أن الروبوت مع استخدامه أكثر من مرة سيجعل زمن العملية أقل، كما سيخرج المريض بدون مضاعفات.
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