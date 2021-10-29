/658723/سلة-الأهلي-يتأهل-لربع-نهائي-دوري-المرتبط-للمحترفين

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على نظيره فريق القناة اليوم الجمعة في إياب دور الستة عشر من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٧١-٥٩، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفوز الأهلي بنتيجة 79-61.

فريق السلة 18 سنه

وكان فريق مرتبط كرة السلة ١٨ سنة قد تغلب على القناة في لقاء الإياب الذي أقيم اليوم بنتيجة ٨٥-٢٤، فيما انتهت مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 76-33 لصالح الأهلي.

وتأهل رجال سلة الأهلي للدور ربع النهائي بعد أن تخطى عقبة فريق القناة في دور الستة عشر، وبعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49.

بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وأخيرًا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.

وحقق الفريق الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي:

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.