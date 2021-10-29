ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليل بالدوري الفرنسي

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أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليل، في لقاء الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب حديقة الأمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل فريق باريس سان جيرمان لقاء اليوم في محاولة تحقيق الفوز، بكافة الطرق لمواصلة صدارة الدوري، بعد السقوط في فخ التعادل في المباراة الأخيرة بالدوري أمام أولمبيك مارسيليا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليل:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كيهرير، ماركينيوس، كيمبيمبي، بيرنات.

خط الوسط: إدريسا جاي، دانيلو، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، نيمار.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل

beIN Premium 1HD تعد هي القناة الناقلة لمباراة باريس وليل اليوم، حيث تعتبر الناقل الحصري أيضا لجميع مباريات الدوري الفرنسي الممتاز، وأبرز الدوريات الأوروبية المختلفة.

باريس سان جيرمان يبحث عن الثأر

يبحث فريق باريس سان جيرمان عن مواصلة الانتصارات التي بلغت هذا الموسم بالدوي الفرنسي، 9 مباريات، بالإضافة إلى تعادل وهزيمة. ولن يكتفي باريس سان جيرمان في تحقيق الثلاث نقاط فقط في مواجهة الليلة، حيث يريد العملاق الباريسي بالثأر من فريق ليل، الذي حصد لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، وأنهى هيمنة كتيبة الأمراء على اللقب المحلي التي استمرت منذ عام 2013.

وشهدت قائمة النادي الباريسي، تواجد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رغم غيابه عن التدريبات، أمس الخميس، فيما يغيب كيليان مبابي في ظل عدم تعافيه من عدوى في الأنف والأذن والحنجرة.

ولم يتواجد كذلك، سيرجيو راموس، وماركو فيراتي، بجانب لياندرو باريديس في ظل عدم تعافيهم من الإصابة.

وسيتسلح سان جيرمان في هذه القمة على كتيبة مختلفة عن التي خاضت الموسم الماضي، وذلك بعد تدعيمات قوية أبرزها وأهمها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قادما من فريق برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليل:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، دوناروما، لوتيلييه.

خط الدفاع: كيمبيمبي، بيرنات، داجبا، ناثان بيتومازالا، كيهرير، مينديز، ديالو.

خط الوسط: رافينيا، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، جايي، إيمبيمبي، ناثان بيتومازالا.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي، نيمار، دي ماريا، ليونيل ميسي