غدًا.. ويجز وفريق ديسكو مصر في ضيافة «It's show time»

/658726/غدا-ويجز-وفريق-ديسكو-مصر-في-ضيافة-Its-show-time

يحل نخبة من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج «It’s Show time»، المذاع عبر فضائية قناة «cbc»، وذلك مساء غد السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول ويجز وفريق ديسكو مصر ضيوفًا على برنامج «It's show time».

عزيز مرقة يكشف كواليس أغنية على وين رايحين.

في البداية، يتحدث المطرب الأردني عزيز مرقة عن آخر أعماله الموسيقية، وأبرزها أغنية «على وين رايحين» التي استلهمها من أزمة كورونا، وتعتبر أول فيديو كليب من إخراجه.

كما يكشف عن تحضيراته لأغنية رومانسية بعنوان «بتحلوي بعيني»، واستعداده لإصدار عدد من الأغاني باللهجة المصرية، منها دويتو مع أحمد سعد.

دارين حداد ببرنامج «It's show time»

كما تتحدث النجمة التونسية دارين حداد عن آخر أعمالها الفنية، على رأسها فيلم تونسي بعنوان «الجاسوس»، ومسرحية «فيلم رومانسي» مع كاست مصري يضم عددًا من النجوم، كما تسترجع دارين أغرب مواقفها مع فيلم الفيل الأزرق، وتجربة عملها مع المخرج مروان حامد.

ويجز يكشف كواليس كيفي كدا

و يكشف نجم الراب ويجز عن كواليس أحدث أغنياته كيفي كدا، التي تعاون فيها مع فريق ديسكو مصر، وطرحها بطريقة الفيديو كليب، وكيف استلهم موضوع الأغنية من مشهد في فيلم أبو علي لكريم عبد العزيز.

فيما تتحدث الممثلة التونسية الشابة رشا بن معاوية عن أحدث أعمالها في الدراما، حيث قدمت أدوارا بارزة مثل دورها بمسلسل بخط الإيد، وتشارك حاليا في مسلسل إلا أنا بحكاية حكايتي مع الزمن مع النجمة ميرفت أمين، كما تنتظر عرض فيلم مربع برمودا الذي تظهر فيه كضيف شرف وينتمي لنوعية الكوميديا.

هنا شيحة تكشف كواليس أعمالها الجديدة

فضلًا عن هنا شيحة التي تحل لتتحدث عن الأصداء الجماهيرية على أعمالها الأخيرة، مثل مسلسل «فارس بلا جواز» مع النجم مصطفى قمر. وتكشف كواليس أعمالها الجديدة، مثل الفيلم الكوميدي «مربع برمودا»، وفيلم الدراما النهاردة يوم جميل الذي يتناول قضية الاغتصاب الزوجي.