عرض فيلم «مش أنا» مجانًا على جميع المنصات الإلكترونية

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كشفت الصفحة الرسمية لنجم الجيل، الفنان تامر حسني عن توافر وجود فيلمه الجديد «مش أنا» مجانًا عبر كافة المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد توافر فيلم «مش أنا» مجانًا على كافة المنصات الإلكترونية.

نشرت الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت عليه قائلة: "‎فيلم مش أنا متاح الأن مجاناً على كل المنصات الألكترونية".

قصة فيلم مش أنا

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكر.

تامر حسني يحقق نجاحًا واسعًا بأغنية يا فرحة

هذا وحقق الفنان تامر حسني نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «يا فرحة»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تامر حسني يطرح «يا فرحة»

أصدر النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه.

ومؤخرًا تألق النجم تامر حسنى بحفله بمركز المنارة بالتجمع ىالخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير، قدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير «خليك فولاذى»، ونشر تامرعبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور من الحفل، مصوبة بتعليق :" مليون شكراً لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة".

تامر حسني يشيد بعمرو عاكف

ومن جانبه، أشاد النجم تامر حسني بمستوى المونتير عمرو عاكف في مجال الجرافيك والمونتاج والذي وصفه بالعالمي، مهنئه على افتتاح مقر شركته الجديد.

نشر حسني صورة برفقة عاكف، عبر خاصية «ستورى» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "يا عمرو يا حبيبي أنت إنسان محترم وفنان كبير وتستحق كل التقدير والاحترام عشان مجتهد"

وتابع: "عرفت في وقت قلیل توصل في مجالك للمستوى العالمي وأنا جنبك من زمان لإني شوفت فيك کدا من زمان ولسه عندك أكتر يابطل، ومبروك مليون مبروك على الصرح الكبير شركتك الجديدة.. يارب كل النجاح ليك ولكل أفراد شركتك".

تامر حسني يتعاون مع عمرو عاكف في عمل جديد

وجاءت تلك الإشادة، بعدما أعلن عمرو عاكف عن تعاونه مع تامر حسني في كليب جديد بعد نجاح فيلم «مش أنا».