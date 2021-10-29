بالصور.. فاعليات المؤتمر الصحفي لتقديم قمص الزمالك لموسم 2021/2022

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انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بفندق هلنان بالسادس من أكتوبر، والذي يقدم فيه الزمالك قميصه الجديد لموسم 2021/2022، في وجود اللجنة المكلفة بإدارة نادي القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما شهد المؤتمر الصحفي على العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم المصرية، ويأتي محمود عبد الرازق شيكابالا على رأس الحضور، ولاعب الزمالك السابق حازم إمام.

فاعليات مؤتمر الزمالك لتقديم قميص موسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لموسم 2021/2022

كارتيرون وحسين لبيب على رأس الحضور بمؤتمر تقديم قميص الزمالك بجانب العديد من اعضاء اللجنة ولاعبي النادي السابقين

حسين لبيب يقدم القميص الأول وحازم إمام يقدم القميص الثاني للفريق

تفاعل بين أعضاء اللجنة برئاسة حسين لبيب ولاعبي الفريق السابقين على منصة المؤتمر

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن النادي فخور بالشراكة مع شركة تيمبو سبورت التي ترعى زي النادي لمدة ثلاثة مواسم، كما أن الشركة فخورة بالتعاون مع القلعة البيضاء.

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بفندق هلنان بالسادس من أكتوبر – أنه يشكر جميع لاعبي الفرق الجماعية بالنادي على البطولات التي حققتها كافة الفرق الرياضية في الموسم الأخير.

كلمة حسين لبيب بالمؤتمر

وأضاف لبيب قائلا: ” فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء”.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق السادس من أكتوبر من أجل الإعلان عن زي الفرق الرياضية للموسم الجديد.

الحضور في المؤتمر الصحفي:

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.