/658730/حسين-لبيب-سعيد-بالشراكة-مع-شركة-تيمبو-التي-ترعى-زي-الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن النادي فخور بالشراكة مع شركة تيمبو سبورت التي ترعى زي النادي لمدة ثلاثة مواسم، كما أن الشركة فخورة بالتعاون مع القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بفندق هلنان بالسادس من أكتوبر – أنه يشكر جميع لاعبي الفرق الجماعية بالنادي على البطولات التي حققتها كافة الفرق الرياضية في الموسم الأخير.

كلمة حسين لبيب بالمؤتمر

وأضاف لبيب قائلا: ” فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء”.

وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق السادس من أكتوبر من أجل الإعلان عن زي الفرق الرياضية للموسم الجديد.

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.

الزمالك يصل برج العرب بالإسكندرية

ووصلت حافلة الزمالك إلى فندق الإقامة بالإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصعيد معاذ علاء الدين محمود حارس مرمى فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة مع الرباعي محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول بالنادي تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.