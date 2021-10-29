شاركوا فى فيديو يتنافى مع التقاليد.. استبعاد مجموعة من طلاب مدرسة بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستبعاد مجموعة من الطلاب بإحدى مدارس محافظة المنوفية من المدرسة، شاركوا فى فيديو متداول يقومون فيه ببعض الأفعال المنافية للتقاليد وأعراف المجتمع فى أحد المنازل، وذلك لحين انتهاء الشؤون القانونية بالوزارة من أعمالها فى هذا الشأن.





وذكرت الوزارة، فى بيان لها أصدرته مساء اليوم الجمعة، أن الطلاب هم "م.ف.س" بالصف الأول الإعدادى، والطالب "ه.ع.خ" بالصف الثانى الإعدادى، والطالب "م.أ.ع" بالصف السادس الابتدائى، والطالب "م.أ.م" بالصف الثانى الإعدادى. وأكدت الوزارة، أن الدكتور طارق شوقى، حرص على التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لمتابعة الموقف والإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص هذا الشأن، والتى من بينها تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر وإجراء حملة توعية بين الطلاب.

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