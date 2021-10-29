واس: السعودية تطالب سفير لبنان بالمغادرة وتقرر وقف الواردات اللبنانية

قالت الحكومة السعودية، أنه إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وزارة الخارجية تستدعي سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن pic.twitter.com/YbdnWxBJnz

— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA)

وزارة الخارجية تستدعي سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن pic.twitter.com/YbdnWxBJnz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 27, 2021

كما أن ذلك يأتى إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التى طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما فى ظل سيطرة حزب الله الإرهابى على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين فى تلك الجرائم التى تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون فى تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وفى هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها فى عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التى تكفل مراعاة العلاقات التى طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبنانى العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابى على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذى يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثى الإرهابية.

وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين فى ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين فى المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التى تجمع بين الشعب السعودى وأشقائه العرب المقيمين فى المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة فى المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.