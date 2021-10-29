/658732/حسين-السمري-سيكون-هناك-توحد-في-الزي-لجميع-الفرق-بالزمالك

أكد الدكتور حسين السمري عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي للنادي أن النادي فضل توحيد الزي الخاص بجميع الفرق الرياضية بالقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعرب السمري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بفندق هلنان بمدينة أكتوبر للإعلان عن زي الزمالك الجديد عن سعادته بالاتفاق مع شركة تيمبو سبورتس لرعاية زي الفرق المختلفة بالقلعة البيضاء، مشيرا إلى أن الشراكة بين النادي وشركة تيمبو ستعود بالنفع على الطرفين.

الحضور في المؤتمر الصحفي

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.

كلمة حسين لبيب بالمؤتمر

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن النادي فخور بالشراكة مع شركة تيمبو سبورت التي ترعى زي النادي لمدة ثلاثة مواسم، كما أن الشركة فخورة بالتعاون مع القلعة البيضاء.

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بفندق هلنان بالسادس من أكتوبر – أنه يشكر جميع لاعبي الفرق الجماعية بالنادي على البطولات التي حققتها كافة الفرق الرياضية في الموسم الأخير.

وأضاف لبيب قائلا: ” فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء”.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

وقام الجهاز الفني للفريق بتصعيد معاذ علاء الدين محمود حارس مرمى فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣ للمشاركة مع الرباعي محمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الفريق الأول بالنادي تحت إشراف البرازيلي اوليفيرا مدرب الحراس.