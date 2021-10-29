/658735/عمرو-أديب-لمنتقدي-افتتاح-مجمع-سجون-وادي-النطرون-الجديد-الإنسان-لا-يعاقب-مرتين

تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن افتتاح الدولة المصرية لمجمع سجون وادي النطرون الجديد، التابع لقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية في مصر، والذي يعد واحد من اكبر مجمعات السجون على مستوي العالم .

دوت الخليج يرصد رد الإعلامي عمرو على منتقدي افتتاح مجمع السجون الجديد بوادي النطرون.

عمرو أديب يشيد بافتتاح الدولة لمجمع سجون وادي النطرون الجديد

وأشاد أديب بمجهود الدولة، معلقًا على منتقدي افتتاحه خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية Mbc مصر قائلًا: "دا شر لا بد منه، السجون تعبانة ومتهالكة، من حق الإنسان لما يتسجن تُصان كرامته وأدميته، السجن الجديد مش أداة عقابية قد ما هو إصلاح وتأهيل"

وتابع: "ايه المانع أنه يبقى مكان منتج.. كل البهدلة اللي بتحصل في الزيارات ونقل المساجين تم تلافيها، دا مكان تقدر الناس تمارس فيه عباداتها".

وأضاف عمرو أديب: "هو مش معمول عشان نسجن كل المصريين ولا مصروف عليه مبالغ ضخمة، لا يعاقب الإنسان على جرمه مرتين، كفاية أنه اتسجن، كفاية أنه هيخرج متعلم صنعة.. المكان بقى اسمه الإصلاح والتأهيل".

افتتاح الدولة مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون

تم تشييد مجمع أو مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

نظمت وزارة الداخلية، الخميس، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، وتم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية ،كما تم الإستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.