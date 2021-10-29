الإفتاء: لا مانع شرعا من قراءة القرآن بغير وضوء

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدار، إلى أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ، مع مراعاة عدم مس المصحف الورقى بغير وضوءٍ.

واستدلت على ذلك بقول الله تعالى "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ"، لافتة إلى أنه بخلاف المصحف الإلكترونى، فلا حرج فى مسه بغير وضوء، لأنه لا ينطبق عليه أحكام المصحف شرعًا.