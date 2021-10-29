/658736/باريس-سان-جيرمان-يعود-من-بعيد-ويحقق-الفوز-على-ليل-بالدوري

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق ليل، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبالرغم من تأخر الفريق الباريسي في نتيجة المباراة في بداية اللقاء، إلا ان هجوم باريس سان جيرمان، بمساندة جمهور حديقة الأمراء، عادو بقوة في نتيجة المباراة.

أهداف المباراة

جاء الهدف الاول لفريق ليل في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق جوناثان ديفيد، من خلال بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليل وصلت الكرة لبوراك يلماز على يسار منطقة الجزاء وتوغل بالكرة بمهارة داخل نطقة الجزاء ثم مرر الكرة لجوناثان ديفيد على القائم الأول ليسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وعاد باريس سان جيرمان في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، عن طريق ماركينيوس، من خلال دي ماريا أرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها ماركينيوس الخالي تماماً من الرقابة من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في سقف المرمى.

وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان والثالث في المباراة في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، عن طريق أنخيل دي ماريا، من خلال أنخل دي ماريا تبادل تمرير الكرة مع نيمار على حدود منطقة الجزاء ثم سدد دي ماريا الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرةفي أقصى الزاوية اليمنى في الشباك.

موقف الفريقين في الدوري:

وبهذا الفوز رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 31 نقطة، ليتصدر ترتيب الدوري الفرنسي، من أصل 12 مباراة، ويتجمد رصيد ليل عند النقطة 15 ليحتل بهم المركز الحادي عشر من أصل 12 مباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليل:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كيهرير، ماركينيوس، كيمبيمبي، بيرنات.

خط الوسط: إدريسا جاي، دانيلو، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، نيمار.