/658738/قائمة-بيراميدز-لمواجهة-فاركو-بالجولة-الثانية-بالدوري-الممتاز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز عن قائمة فريقه والتي تضم 22 لاعبا للسفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلاً على فاركو في الخامسة والنصف من مساء الأحد على استاد الإسكندرية في إطار الأسبوع الثاني، بعد الانتصار في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصة.

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

تصريحات إيهاب جلال بعد الفوز على المقاصة:

وبالرغم من فوز بيراميدز أمام مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، إلا ان جلال لم يرصيه نتيجة المباراة ولا أداء فريقه.

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة، للاعبي الفريق، أن أداء الشوط الأول امام مصر المقاصة لا يجدي بالنفع، في شوط إهدار الفرص.

وزاد إيهاب جلال حققنا الفوز في اللقاء الأول بالدوري، ونجحنا في حصد الثلاث نقاط ولكن فناك العديد من الأخطاء من لاعبي الفريق السماوي، في المباراة.

أهداف مباراة بيراميدز والمقاصة:

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة عن طريق وليد الكرتي، من خلال محمد حمدي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليقابلها وليد الكارتي برأسية قوية مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

عاد فريق مصر المقاصة في نتيجة المباراة بهدف التعادل في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة عن طريق إريك سيرجي، من خلال سدد كرة قوية من مسافة بعيدة مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل وليد الكرتي الهدف الثاني له في بطولة الدوري المصري في الدقيقة 59 من عمر المباراة ويسجل هدف الفوز للفريق السماوي، من خلال عبد الله السعيد أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها الكارتي يتسديدة مباشرة من على القائم الثاني وهو خالي تماماً من الرقابة لتمر الكرة داخل الشباك.