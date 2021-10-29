/658739/قائمة-الاتحاد-السكندري-لمواجهة-فيوتشر-بالجولة-الثانية-بالدوري-الممتاز

أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، حسام حسن، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق فيوتشر اف سي بالجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق غداً السبت على استاد الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غداً السبت، والتي يدخل بها الاتحاد باحثا على أول فوز له في الدورى بعد التعادل في المواجهة الأولى أمام سموحة بأربعة أهداف لكلا الفريقين، فى المباراة التي شهدت ريمونتادا تاريخية لأبناء زعيم الثغر.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي: محمد عبد المنصف، وأحمد يحيي، داميون لوى نانا، محمد عبد السلام، محمد مجدي، السيد سالم، هشام صلاح، مروان عطية، خالد الغندور، فوزي الحناوي، صبري رحيل، أحمد مانجا، عبد الغني محمد، مورو، سعيدو سيمبوري، كريم ممدوح، أحمد عادل ميسي، أحمد علي، كريم الديب، مابولولو.

نتيجة مباراة الاتحاد وسموحة:

انتهت أحداث المباراة بين الاتحاد السكندري، وفريق سموحة، بنتيجة التعادل الإيجابي بأربع أهداف مقابل أربعة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء ديربي الإسكندرية.

وجاء الهدف الاول لفريق سموحة في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة عن طريق صديق كالابا من خلال عبد الكبير الوادل توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني فسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة.

أهداف سموحة في المباراة

وسجل الهدف الثاني مرواني حمدي في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء، من خلال أحمد نبيل مانجا أرسل تمريرة طولية من أمام منطقة جزاء سموحة سيطر عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي بمهارة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس محمد عبد المنصف.

وضرب سموحة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 38 عن طريق محمد شكري، من خلال كرة حرة سابته من الجانب الأيمن للملعب خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك عبد المنصف أعلى الزاوية اليسرى.

الاتحاد السكندري يعود من بعيد

وعاد الاتحاد إلى نتيجة المباراة في الشةط الثاني في الدقيقة الـ 49 بالهدف الأول له عن طريق كريم الديب، من خلال ركلة جزاء.

وسجل سموحة الهدف الرابع له في المباراة في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة، من خلال حسين فيصل استلم الكرة خارج منطقة الجزاء بدون ضغط من مدافعي الاتحاد ثم سدد الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس عبد المنصف داخل الشباك.

وسجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني له في الدقيقو الـ 73 عن طريق فوزي الحناوي، من خلال سعيدو سيمبوري أرسل تمريرة طولية من خارج منطقة الجزاء حولها الحناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الهاني سليمان لداخل الشباك.

وسجل سعيدو سيمبوري الهدف الثالث للاتحاد السكندري في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء للفريق.

وجاء الهدف الأخير والتعادل في المباراة للاتحاد السكندري في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع، عن طريق أجوستينيو مابولولو.