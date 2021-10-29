/658741/في-الظهور-الأول-بيرسي-تاو-أفضل-لاعب-بالجولة-الأولى-بالدوري-الممتاز

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي الجديد الوافد من صفوف برايتون الإنجليزي، من خطف الأنظار في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز أمام فريق الإسماعيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واختارت رابطة الأندية المصرية الجنوب إفريقي بيرسي تاو أفضل لاعب بالجولة الأولى، في الدوري الممتاز، بعد تألقه مع النادي الأهلي أمام الإسماعيلي وتسجيل هدفين في المباراة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويتطلع الأهلي للفوز على البنك من أجل مواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية أمس الأول، وفوزه الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

فاز الأهلي برباعية نظيفة على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد برج العرب في أولي جولات الفريق ببطولة الدوري الممتاز، ويستعد لمباراة فريق البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.