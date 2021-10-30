وليد عرفات رئيسا لنادي سموحة وخسارة فرج عامر مقعد الرئاسة

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وأعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات نادي سموحة غلق باب التصويت في السابعة مساء والتي أقيمت في 100 لجنة للتسهيل على أعضاء النادي السكندري وبمشاركة 102 ألفا، و849 عضواً، يحق لهم التصويت.

وكشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الحالي والمرشح على مقعد الرئاسة لولاية أخرى عن أخر تطورات انتخابات النادي السكندري بعد مرور أكثر من 8 ساعات على إنطلاق الماراثون الإنتخابي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محمد فرج عامر يكشف نتيجة انتخابات سموحة الأولية

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك : "المؤشرات الاولية تؤكد اكتساح محمد فرج عامر انتخابات سموحةً".

وتابع عامر : " مصدر مطلع داخل نادي سموحةً اكد استمرار تدفق الاعضاء بكثافة وفرج عامر يسجل نسب قياسية في الاصوات".

نتيجة انتخابات نادي سموحةاليوم

وينتظر أعضاء وجماهير نادي سموحة قرار الجهة الإدارية بشأن صحة وموقف إجراء انتخابات النادي السكندري والتي أنطلقت اليوم بمشاركة العديد من أعضاء النادي وذلك بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بوقف إجراء الإنتخابات.

ومن المقرر صدور قرار من الجهة الإدارية بشأن انتخابات نادي سموحة عقب عودة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن شارك في احتفالية اعلان بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2021.

وأنطلقت انتخابات نادي سموحة منذ ساعات على الرغم من صدور قرار يفيد بوقف تنفيذ الانتخابات من مركز التسوية والتحكيم الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات حول صحة موقف الانتخابات في الوقت الحالي وبكشف دوت الخليج التفاصيل.

وكان مركز التسوية والتحكيم أصدر حكما في الثانية منتصف الليل يفيد يفيد بوقف إجراء إنعقاد الحمعية العمومية بالنادي السكندري وذلك على خلفية بطلان إجراءات الدعوة ولحين الفصل فى القضايا المرفوعة والدعاوى القضائية بخصوص إدراج أسم المرشح محمد فرج عامر وإستبعاد محمد مجاهد.

انتخابات نادي سموحة

وأكد مصدر داخل اللجنة الأولمبية أن الموقف القانوني بالنسبة لإنتخابات النادي السكندري يتم دراسته بعناية في الوقت الحالي وأن الإنتخابات ستستمر في وضعها الطبيعي بعد تقدم محمد فرج عامر بإستشكال على حكم إستبعاده الإ إذا صدر قرار بالمخالفة القانونية حينها سيتم وقف التنفيذ.

ويتنافس على مقعد رئيس النادي في الانتخابات : محمد فرج عامر ، احمد الصغير، رفعت عبدالجواد، هاني محمد ، وليد عرفات.