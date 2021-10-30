عمرو أديب: « أسعار العقارات هتزيد الفترة الجاية»

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دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي عمرو أديب على زيادة أسعار المواد الأساسية للبناء.

هذا وقد علق عمرو أديب على افتتاح الدولة المصرية لمجمع سجون وادي النطرون الجديد، التابع لقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية في مصر، والذي يعد واحد من اكبر مجمعات السجون على مستوي العالم .

عمرو أديب يشيد بافتتاح الدولة لمجمع سجون وادي النطرون الجديد

وأشاد أديب بمجهود الدولة، معلقًا على منتقدي افتتاحه خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية Mbc مصر قائلًا: "دا شر لا بد منه، السجون تعبانة ومتهالكة، من حق الإنسان لما يتسجن تُصان كرامته وأدميته، السجن الجديد مش أداة عقابية قد ما هو إصلاح وتأهيل"

وتابع: "ايه المانع أنه يبقى مكان منتج.. كل البهدلة اللي بتحصل في الزيارات ونقل المساجين تم تلافيها، دا مكان تقدر الناس تمارس فيه عباداتها".

وأضاف عمرو أديب: "هو مش معمول عشان نسجن كل المصريين ولا مصروف عليه مبالغ ضخمة، لا يعاقب الإنسان على جرمه مرتين، كفاية أنه اتسجن، كفاية أنه هيخرج متعلم صنعة.. المكان بقى اسمه الإصلاح والتأهيل".