/658744/انتخابات-نادي-بنهافوز-الكحيلي-بالرئاسةواكتساح-حمادة-ضوه-بأعلي-الأصوات

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي التي أجريت مساء أمس الجمعة، عن فوز الدكتور مصباح الكحيلي، بمنصب رئيس النادي، وحصل المهندس حمادة عبد المنعم ضوه، علي أعلي الأصوات من بين الفائزين بعضوية المجلس بأكثر من 1300 صوتا.

دوت الخليج وأعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي بنها الرياضي نتيجة الانتخابات منذ قليل، وجاءت كالتالي: د.مصبح الكحيلي علي منصب رئيس مجلس إدارة النادي. صلاح المهدى نائبا للرئيس محمد رفعت أمين صندوق حمادة ضوه عضو مجلس إدارة ابتسام منصور عضو مجلس إدارة حامد الشيمي عضو مجلس إدارة عمرو وردة عضو مجلس إدارة السيد عز العرب عضو مجلس إدارة رضوي الشافعي عضو مجلس إدارة احمد سعد زغلول عضو مجلس إدارة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخابات نادي بنها..فوز الكحيلي بالرئاسة..واكتساح حمادة ضوه بأعلي الأصوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.