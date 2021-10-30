/658746/عمرو-أديب-يفجر-مفاجأة-بشأن-منصب-وزيرة-الصحة-و-حقيقة-تورطها-في-قضية-فساد

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، تفاصيل صادمة في قضية وزارة الصحة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد تصريحات عمرو أديب بشأن وزيرة الصحة.

قال أديب خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع اعبر فضائية "إم بي سي مصر": "لحد من ساعتين وزيرة الصحة ليس لها يد في واقعة فساد الوزارة.. هناك قضية فساد بوزارة الصحة؟.. نعم.. وهناك أشخاص يتم التحقيق معهم.. لكن وزيرة الصحة غير مدانة".

عمرو أديب يصرح بعدم عودة وزيرة الصحة لمنصبها

وأضاف أديب: "هل تعود وزيرة الصحة لمنصبها؟.. لأ.. علي حد علمي لن تعود لممارسة عملها".

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بمهام وزيرة الصحة هالة زايد.

تكليف وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من صباح الجمعة أن رئيس الوزراء وافق على طلب الإجازة المرضية المقدم من وزيرة الصحة هالة زايد وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بأعمالها لحين شفائها.

يأتي ذلك فيما تجري النيابة العامة المصرية تحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة في قضية متعلقة بالفساد والرشوة.

وكشفت النيابة العامة في بيان رسمي مساء الأربعاء أنها تولت مباشرة التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم، دون توضيح ماهية الاتهامات أو صفات المسؤولين ووظائفهم.

قضية فساد بوزارة الصحة

وأضافت أن إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن "النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية".

وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها نتائج التحقيقات ما يتاح من معلومات أو بيانات.