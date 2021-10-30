مايا مرسى تشيد بالتعاون بين قومى المرأة ومنظمة العمل الدولية

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالتعاون القائم بين المجلس ومنظمة العمل الدولية من خلال مكتب المنظمة فى القاهرة، والمشروعات القائمة فى مصر والتى تهدف إلى تعزيز العمل اللائق للسيدات، وضمان فرص ومعاملة متكافئة لهن، وتطوير مهاراتهن وتنظيم برامج تدريبية لبناء قدراتهن بهدف إدماجهن فى سوق العمل.





جاء ذلك خلال لقائها مع كل من مانويلا تومى مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة بمنظمة العمل الدولية، وشيدى كينج مديرة فرع النوع والمساواة والتنوع والشمول بالمنظمة، بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، على هامش زيارتها الحالية لجنيف لرئاستها وفد مصر المشارك فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" سيداو". وأشارت الدكتورة مايا مرسى، خلال اللقاء، إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة العمل مع منظمة العمل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص لتعزيز التعاون المُشترك فى مجال المساواة بين الجنسين سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

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