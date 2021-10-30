معتدل نهارا لطيف ليلا .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم السبت: عظمى القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.





وتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال ووسط الدلتا (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ) على فترات متقطعة (60-50% تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقى جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة (30% تقريبا). وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 28 20 الإسكندرية 26 20 وادى النطرون 28 19 طنطا 28 20 شبين الكوم 28 20 دمنهور 27 20 بلطيم 27 20 مطروح 24 18 السلوم 25 14 سيوة 28 14 بورسعيد 26 23 دمياط 26 22 الزقازيق 28 20 المنصورة 27 20 الإسماعيلية 30 20 السويس 29 21 العريش 27 19 رفح 27 20 رأس سدر 27 22 نخل 29 15 نويبع 29 23 طابا 28 20 كاترين 26 13 الطور 32 18 شرم الشيخ 32 23 الغردقة 33 22 مرسى علم 32 20 الفيوم 30 16 بنى سويف 30 16 المنيا 32 16 أسيوط 34 17 سوهاج 34 17 قنا 35 17 الأقصر 35 18 أسوان 37 21 إدفو 37 20 أبو سمبل 36 24 الوادى الجديد 36 17 شلاتين 32 20 أبو رماد 31 20 حلايب 31 21 رأس حدربة 30 20

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