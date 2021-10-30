مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مواجهة ليفربول ضد برايتون وتوتنهام هوتسبير أمام مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتيأمام فريق أرسنالفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORT 1 HD Premium.

ليفربول أمام فريق برايتون في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT 1 HD Premium.

مانشستر سيتي أمام فريق كريستال بالاسفي تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT 2 HD.

نيوكاسل أمام يونايتد تشيلسي الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT 1 HD.

واتفورد ضد ساوثهامبتون الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT 5 HD .

بيرنلي أمام برينتفورد في تمام الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT 6 HD.

توتنهامأمام فريق هوتسبير مانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء على قناة beIN SPORT 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي أمام نظيرة ريال مدريد في تمام الثانية عصرا على قناة beIN SPORT 1 HD.

إشبيلية أمام فريق أوساسونا في تمام الرابعة والربع عصرا على قناة beIN SPORT 1 HD.

فالنسيا أمام نظيرة فياريال في تمام السادسة والنصف مساء على قناة beIN SPORT 1 HD.

برشلونة أمام فريق ديبورتيفو ألافيس في تمام التاسعة مساء على قناة beIN SPORT 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري المصري

تقام مباراة الاتحاد السكندري أمام فريق فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الخامسة والنصف مساء على قناة أون تايم سبورت

تقام مواجهة إنبي امام نظيرة المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورت.

حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق ليل، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وبالرغم من تأخر الفريق الباريسي في نتيجة المباراة في بداية اللقاء، إلا ان هجوم باريس سان جيرمان، بمساندة جمهور حديقة الأمراء، عادو بقوة في نتيجة المباراة.

أهداف المباراة

جاء الهدف الاول لفريق ليل في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق جوناثان ديفيد، من خلال بعد عدة تمريرات بين لاعبي ليل وصلت الكرة لبوراك يلماز على يسار منطقة الجزاء وتوغل بالكرة بمهارة داخل نطقة الجزاء ثم مرر الكرة لجوناثان ديفيد على القائم الأول ليسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وعاد باريس سان جيرمان في المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، عن طريق ماركينيوس، من خلال دي ماريا أرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار قابلها ماركينيوس الخالي تماماً من الرقابة من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في سقف المرمى.

وجاء الهدف الثاني لباريس سان جيرمان والثالث في المباراة في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، عن طريق أنخيل دي ماريا، من خلال أنخل دي ماريا تبادل تمرير الكرة مع نيمار على حدود منطقة الجزاء ثم سدد دي ماريا الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرةفي أقصى الزاوية اليمنى في الشباك.