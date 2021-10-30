عاجل .. سقوط أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة.
وأوضحت الهيئة أنه مناطق الوجة البحرى تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة وتستمر الحالة الماطرة حتى آخر يوم السبت.
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