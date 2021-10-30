تصريحات وزير المالية بشأن دعم القيادة السياسية للأولى بالرعاية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) - تحت عنوان (الحساب الختامى للميزانية يؤكد انحياز القيادة السياسية للفقراء) - نقلت الصحيفة تأكيد الدكتور محمد معيط أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى (2020 - 2021) تعكس إنجازًا جديدًا لمصر، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى.

وأضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى للميزانية إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسجل 1.6 تريليون جنيه.

وأوضح أن نتائج الحساب الختامى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه، مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى (2019 - 2020)، بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه، مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى (2019 - 2020) بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالى (2019 - 2020).

وقال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه، مقابل 87.1 مليار جنيه عام (2019 - 2020)، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

أما صحيفة (الأخبار)، ركزت على قمة الأمم المتحدة للمناخ - تحت عنوان (بمشاركة مصر زعماء العالم يبحثون خطة إنقاذ الأرض) - قائلة إن قادة وزعماء 120 دولة حول العالم يبحثون خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، التى تعقد بإسكتلندا بمشاركة مصرية، غدا خطة عاجلة لإنقاذ كوكب الأرض من تأثيرات المناخ السلبية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغير المناخى.

وأضافت الصحيفة أن القادة يناقشون خلال قمة (كوب 26) قضايا وتحديات جوهرية على رأسها خفض الانبعاثات الضارة والتوقف عن استخدام الفحم وتقليل انبعاثات الكربون؛ لمواجهة الارتفاع المتواصل فى درجات حرارة الأرض.

وأشارت إلى أن مصر أنهت استعداداتها للمشاركة فى قمة إسكتلندا، حيث تحظى مشاركة مصر فى هذه القمة بأهمية كبيرة، بعد الإعلان رسميا عن اختيارها لاستضافة قمة (كوب 27)، العام القادم ممثلة لقارة إفريقيا.

وعلى الصعيد الاقتصادى، ذكرت (الجمهورية) - تحت عنوان (صادراتنا الزراعية تكسر حاجز الـ 5 ملايين طن) - أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة (الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم والعنب والبطيخ).

وأضاف القصير أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و867 ألفا و14 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، فيما تم تصدير 576 ألفا و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 239 ألفا و649 طنا، فى حين احتل العنب المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 143 ألفا و29 طنا.

وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان ("التعليم": انتهاء تسليم كتب الصف الرابع الابتدائى غدًا) ذكرت (المصرى اليوم) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن أعلنت الانتهاء من تسليم الكتب المتأخرة لطلاب الصف الرابع الابتدائى غدًا، إذ سيتم تسليم باقى كتب العلوم والرياضيات للمدارس ومنها للطلاب.