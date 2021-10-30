إنفوجراف.. مصر تستضيف مؤتمر يوم المدن العالمى 2021

جدة - نرمين السيد - تنظم مصر فعاليات مؤتمر "يوم المدن العالمى" بمدينة الأقصر يومى 30 و31 من أكتوبر الجارى، فى الوقت الذى يحتفل به العالم، باليوم العالمى للمدن الموافق 31 من أكتوبر من كل عام.







الجدير بالذكر، أن "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" فازت خلال العام الجارى بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من بين 170 مؤسسة مُرشحة لتلك الجائزة الرفيعة، لما حققته الهيئة من عمران مستدام، وتوفير إسكان لمختلف الفئات المجتمعية؛ الأمر الذى يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 للدولة المصرية.

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