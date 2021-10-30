عبد العاطى يلتقى ٢٢ من المتدربين الافارقة

الدكتور عبد العاطى : دورات تدريبية مقدمة للدول الافريقية الشقيقة لدعم القدرات البشرية بها ، بما يسمح بتحسين عملية ادارة الموارد المائية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري عدد (٢٢) من المتدربين من عدد من الدول الافريقية المشاركين في الدوره التدريبية الثانية في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية" والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

وقد رحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الافارقة بوجودهم في مصر ومشاركتهم فى فعاليات اسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى ان هذه الدورة تعد احد الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الافريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية ادارة الموارد المائية بهذه الدول.

والجدير بالذكر أن الدورة التدريبية "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" تعقد حاليا بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، وتستمر فعالياتها حتى يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها بالاضافة الى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه ، بمشاركة (٢٢) متدرب من دول (السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية - جنوب السودان - رواندا - بوروندى – مالاوى – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون - أنجولا) .