/658751/موعد-مباراة-ريال-مدريد-ضد-إلتشي-والتشكيل-المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على إلتشي، في مباراة هامة تجمع بين الفريقين بملعب مانويل مارتينيز فاليرو لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ريال مدريد يأتي في صدارة ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة، وبالتساوي مع إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، مع ملاحقة كبيرة من أتلتيكو مدريد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي:تيبو كورتوا فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس إدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي