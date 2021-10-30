/658752/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-ألافيس-في-الدوري-الإسباني

يستضيف برشلونة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

برشلونة سيدخل المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، لمصالحة جماهيره عقب آخر خسارتين في الدوري، تحت القيادة الفنية للمدير الفني المؤقت سيرجي بارخون، الذي سيريد تقديم أوراق اعتماده للجمهور ومساعدة الفريق في الخروج من أزمته.

على الجانب الآخر ألافيس، منتش بآخر فوزين له في الدوري، وسيعمل على استغلال حالة الفريق الكتالوني في الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في تحسين وضعه بجدول الترتيب.

تهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي