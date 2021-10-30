إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، تزامنًا مع فعاليات الحدثين العالميين بالمحافظة خلال الأيام المقبلة "افتتاح طريق الكباش الأثرى، يوم المدن العالمى".





ووقعت الهيئة أكبر بروتوكول تعاون مع أحد الشركات الوطنية الرائدة فى مجال السياحة العلاجية، بهدف تطبيق برامجها فى التخصصات الطبية المختلفة فى مستشفيات الهيئة بأول أقسام فندقية علاجية 5 نجوم بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال استقدام الأجانب للعلاج فى مستشفيات الهيئة وفقًا للمعايير العالمية تحت مظلة العلامة التجارية التى أطلقتها الهيئة "نرعاك فى مصر".

وقال الدكتور أحمد السبكى، إنه لأول مرة سيتم تطبيق أكبر برنامج للسياحة العلاجية بآليات تنظيمية ترتكز على منشآت طبية معتمدة وتقدم خدمات صحية بمقاييس عالمية، مضيفًا أن المنظومة ستقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة، متابعًا: "تم تجهيز العديد من الأجنحة الفندقية فى المستشفيات بأحدث التجهيزات المطابقة للمعايير العالمية، مضيفًا أنه مستهدف استقدام مرضى من أفريقيا وليبيا واليمن وعدد كبير من الدول الشقيقة".

وأكد السبكى، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تمثل نواة السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية مع إحدى الشركات إنما يمثل وضع اللبنات الأولى للهيئة على خريطة السياحة العلاجية العالمية، لافتًا إلى أنه خلال هذه الأيام هناك أحداث مهمة مرتبة بالسياحة فى محافظة الأقصر، " افتتاح طريق الكباش، يوم المدن العالمى، العيد القومى للمحافظة"، وهو ما سيجعل تدفق السياح على المحافظة كبيرًا، وبالتالى تم عمل كل الاستعدادات وتخصيص عدد من المستشفيات بالأقصر للتأمين الطبى لفاعليات هذه الأحداث ولتقديم خدمات السياحة العلاجية للزوار الأجانب.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: "الأقصر بطبيعتها السياحية لها دور كبير فى تحقيق رؤية الهيئة، نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية"، مشيرًا إلى أن الطبيعة السياحية ومشروعات التنمية فى الأقصر ستنعكس بالإيجاب على رفاهية المحافظة وعلى مردود السياحة العلاجية لمصر، وقال: "يتم توفير مكاتب للسياحة العلاجية بالمطارات الرئيسية والموانئ لاستقبال الوفود الأجانب وتقديم الخدمات لهم بأعلى جودة"، لافتًا إلى أن الهيئة ستقدم خدمات طبية بالتعاون مع عدد من الخبراء الأجانب الكبار فى تخصصاتهم، مشيرًا إلى أنه كلف بمتابعة وضعية وجاهزية المستشفيات فى الأقصر لاستقبال السياح الأجانب خلال الأحداث المهمة والعالمية المقرر تنظيمها فى الأيام المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، الممثل عن الشركة الوطنية الرائدة فى مجال السياحة العلاجية، إن الشركة ستساهم من خلال هذا البروتوكول فى تطبيق برامج تستهدف استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تمتلك العديد من الإمكانات التى تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية، وتحتاج إلى الترويج لها عالميًا وتسويق كل إمكاناتها بشكل احترافى، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى إنعاش السياحة العلاجية بمصر ووضعها بأعلى مراكز السياحة العلاجية العالمية.

وقالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بمكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: إن الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة وجه بالتأكيد على جاهزية المستشفيات والاطمئنان على تقديم الخدمات وتوفيرها خصوصًا فى ظل الرعاية الطبية للهيئة لأضخم حدثيين سياحيين خلال الأيام المقبلة بالأقصر، مضيفة أنه تم عمل جولة عقب زيارة رئيس الهيئة مع ممثلين عن الشركة المنفذة للتأكيد على جاهزية المستشفيات لاستقبال السياح وكذلك الوفود الأجنبية الراغبة فى العلاج فى أكبر وأضخم منشآت علاجية فى مصر ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابعت: "سيتم إدخال خدمات جديدة وفقًا لتعليمات رئيس الهيئة، كجراحات زراعة الأعضاء الكلى والكبد والنخاع"، مضيفة: "نسعى حاليًا لتوفير جميع الخدمات فى المنشآت الطبية، لا سيما خدمات النقل النهرى والإسعاف الطائر للحالات الحرجة التى تحتاج لنقل سريع، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستستمر عمليات توفير الخدمات ضمن برامج السياحة العلاجية "نرعاك فى مصر".