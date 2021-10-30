وزير التسامح الإماراتى: مشاركة مصر فى إكسبو تعكس المقومات والتاريخ الطويل

جدة - نرمين السيد - ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتى، كلمة خلال تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية، فى ساحة الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبى"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصرى والإماراتى ولفيف من الإعلاميين.





ورحب الوزير الإماراتى فى مستهل كلمته بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى الإمارات، للاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية خلال فعاليات معرض اكسبو دبى، مشيرا الى اننا نسعى من خلال هذا المعرض الدولى الى الانطلاقة نحو المستقبل، ودعم التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

وأكد الشيخ نهيان، أن مشاركة مصر أم الدنيا فى المعرض الدولى إكسبو منذ انطلاقه قبل قرن ونصف فى المعرض الذى اقيم فى لندن، انما تعكس ما لدى مصر من مقومات والتاريخ الطويل والعريق من المشاركات فى الأحداث العالمية، معبراً فى هذا الصدد عن الامتنان بمشاركة مصر فى المعرض الذى يقام فى الإمارات هذا العام، وذلك من خلال اقامة جناح واعد، يجسد شعار الحدث، معربا عن إعجابه بهذا الجناح الرائع الذى يعكس تاريخ مصر وحضارتها العريقة وإمكاناتها ونظرتها للمستقبل ، كما يكشف بوضوح عن انجازات المصريين عبر التاريخ، ويفتح لنا حقبة جديدة من الفرص ورؤية تؤسس لمستقبل فى عددٍ المجالات كالسياحة والبنية التحتية والتعليم وغير ذلك من المجالات.

وأضاف الوزير الإماراتى، أن الجناح المصرى يرسخ صورة مصر كموطن للفرص والازدهار من خلال استعراض قدراتها وثرواتها المتنوعة تحت شعار: "عراقة تعزز المستقبل"، كما يشهد الجناح أيضاً طرح العديد من المبادرات والمشاريع العملاقة فى مختلف القطاعات، مثل المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، ومدن المستقبل، والسياحة، والطاقة، لتكون مجالاً مربحاً للتعاون البناء مع العالم بأسره.

كما أشار الشيخ نهيان إلى تطلعه من خلال "إكسبو 2020" إلى تعزيز الشراكات القائمة بين مصر والإمارات، والاستفادة منها، لافتاً إلى أن مصر تحتل مكانة بالغة كشريك تجارى مهم، وأنه يتطلع إلى تتويج المشروعات المشتركة فى المستقبل، بما يصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أن الاستثمارات الاماراتية فى مصر والتى تتجاوز حاليا 7 مليارات دولار، هى خير دليل على هذا التعاون الخلاق.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات لا تقوم على الجانب الاقتصادى فحسب وإنما تمتد الى آفاق أوسع، حيث أدت الخطوات الدبلوماسية الموفقة فى المجالات الثقافية بين البلدين، إلى إنشاء مركز زايد للثقافة والتكنولوجيا فى مصر، وكذلك المدرسة الرقمية، وهى مبادرة مشتركة بين البلدين تقوم على إنشاء أول مدرسة حرفية شاملة قائمة على الإنترنت، تهدف الى الوصول الى مليون طالب فى السنوات الخمس المقبلة، وزيادة جودة التعليم عبر الانترنت.

وفى ختام كلمته ثمن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مشاركة الوفد المصرى الرائعة فى إكسبو دبى 2020، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستمتاع بهذه التجربة العالمية، التى يراها محفزاً للنمو والحوار بين البلدين، فى عالم يسعى إلى التعافى ومواجهة كافة التحديات.